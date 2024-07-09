TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!
Fenerbahçe'nin santrfor transferinde 1 numaralı isim olan Youssef En-Nesyri konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız isme Suudi Arabistan'dan da gelen yüksek teklifler olmasına rağmen oyuncu bu teklifleri reddetti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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YAKLAŞIK 20 MİLYON EURO
Yıldız futbolcunun resmen Fenerbahçeli olması beklenirken S.Arabistan'dan gelen bir teklif işleri karıştırmıştı.
Ancak son ulaşan bilgilere göre En-Nesyri menajerinin telkinlerine rağmen Körfez'e gitmeyi kabul etmedi.
Artık 27 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelip imzayı atması planlanıyor.
Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla beraber Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyeceği, böylece Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştireceği de belirtiliyor.
YOUSSEF EN-NESYRI KİMDİR?
Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi. Futbola Academia Mohammed Football altyapısında başladı.
2015 yazında 125 bin Euro'ya Malaga altyapısına transfer oldu.
Ocak 2017'de A takıma yükseldi ve 2018 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Leganes'e imza attı.
1.5 yıl burada top koşturan Faslı golcü, Ocak 2020'de 20 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tuttu.
Endülüs ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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