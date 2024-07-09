Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Fenerbahçe'nin santrfor transferinde 1 numaralı isim olan Youssef En-Nesyri konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız isme Suudi Arabistan'dan da gelen yüksek teklifler olmasına rağmen oyuncu bu teklifleri reddetti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Jose Mourinho'nun çok istediği forvet transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık gün sayıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyr'yi bu hafta İstanbul'a bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Yönetim, İspanyol kulübü Sevilla ile her konuda anlaşmaya varmış, En-Nesyri ile de sözleşme şartları konusunda tüm pürüzler ortadan kaldırılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

YAKLAŞIK 20 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun resmen Fenerbahçeli olması beklenirken S.Arabistan'dan gelen bir teklif işleri karıştırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Ancak son ulaşan bilgilere göre En-Nesyri menajerinin telkinlerine rağmen Körfez'e gitmeyi kabul etmedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Artık 27 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelip imzayı atması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla beraber Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyeceği, böylece Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştireceği de belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

YOUSSEF EN-NESYRI KİMDİR?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi. Futbola Academia Mohammed Football altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

2015 yazında 125 bin Euro'ya Malaga altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Ocak 2017'de A takıma yükseldi ve 2018 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Leganes'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

1.5 yıl burada top koşturan Faslı golcü, Ocak 2020'de 20 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Endülüs ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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