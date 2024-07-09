TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferinde kritik hafta!

Jose Mourinho'nun çok istediği forvet transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık gün sayıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyr'yi bu hafta İstanbul'a bekliyor.