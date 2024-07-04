TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu
Hem as hem alternatif forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, çok sürpriz bir hamle ile rotayı İtalya’ya kırdı. Batshuayi’nin ayrılığı sonrası iki forvet birden transfer etmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Juventus’tan Arkadiusz Milik’i gündemine aldı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas sağladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Geçtiğimiz sezon başında 7.3 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Juventus'a transfer olan ve Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Milik sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almamıştı.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu alternatif forvet olarak kadroya katmayı düşündüğü, listedeki diğer isim olan Ayoub ElKaabi için de pazarlıkların sürdüğü belirlendi.
4 GOL KAYDETTİ
Augsburg, Leverkusen, Ajax ve Napoli formalarını da giyen Arkadiusz Milik profesyonel kariyerinde 402 maçta 161 gol atıp 39 asist yaptı.
Geçen sezon Serie A'da 32 maçta 4 kez ağları havalandırıp 1 asist yapan Milik'in Polonya ile de 73 maçta 17 golü var.
SAKATLIK GEÇMİŞİ SIKINTILI
2016 yılında 32 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Napoli'ye transfer olan Milik sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen çizgiye ulaşamadı.
Geçen sezon 3 farklı sakatlık nedeniyle 9 maç kaçıran Polonyalı yıldız 2017'de dizinden ciddi bir operasyon geçirmişti.
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