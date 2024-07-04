TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon başında 7.3 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Juventus'a transfer olan ve Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Milik sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almamıştı.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu alternatif forvet olarak kadroya katmayı düşündüğü, listedeki diğer isim olan Ayoub ElKaabi için de pazarlıkların sürdüğü belirlendi.