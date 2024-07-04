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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Hem as hem alternatif forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, çok sürpriz bir hamle ile rotayı İtalya’ya kırdı. Batshuayi’nin ayrılığı sonrası iki forvet birden transfer etmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Juventus’tan Arkadiusz Milik’i gündemine aldı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas sağladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Transferde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe özellikle forvet arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası hücum bölgesine iki tane 9 numara transfer etmek için kolları sıvayan yönetim rotayı İtalya'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

7.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sarı-Lacivertliler, Juventus formasını giyen Arkadiusz Milik'i gündemine aldı. Takvim'in haberine göre yönetimin hem İtalyan kulübü hem de Polonyalı forvetin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon başında 7.3 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Juventus'a transfer olan ve Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Milik sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu alternatif forvet olarak kadroya katmayı düşündüğü, listedeki diğer isim olan Ayoub ElKaabi için de pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

4 GOL KAYDETTİ

Augsburg, Leverkusen, Ajax ve Napoli formalarını da giyen Arkadiusz Milik profesyonel kariyerinde 402 maçta 161 gol atıp 39 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Geçen sezon Serie A'da 32 maçta 4 kez ağları havalandırıp 1 asist yapan Milik'in Polonya ile de 73 maçta 17 golü var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

SAKATLIK GEÇMİŞİ SIKINTILI

2016 yılında 32 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Napoli'ye transfer olan Milik sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen çizgiye ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milik bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Geçen sezon 3 farklı sakatlık nedeniyle 9 maç kaçıran Polonyalı yıldız 2017'de dizinden ciddi bir operasyon geçirmişti.

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