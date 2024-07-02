Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş transfer ve Çağlar Söyüncü açıklaması!

Biz kulüpte kalmak isteyen, kulübe bağlılığı olan oyuncuların her zaman Takımımızda olmasını isteriz ki ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim, onu takıma katmak istemiştim fakat bu mümkün olmadı. O, benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. O burayı çok seviyor ve buraya kalıcı olarak transfer olmak istedi.

Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama Kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Yarın bizimle Avusturya'ya gelecek. Avusturya'da geçireceğimiz kamp bizler için çok önemli çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla oyuncumuz var. Kendisi de sakatlığı sebebiyle Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Dolayısıyla yarın bizlerle birlikte çalışmalara başlayacak. Bizim için çok önemli olacak." diye konuştu.