Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Fenerbahçe geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i 99 puanla tamamlamasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise hata yapmak istemiyor ve uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya'da bu anlamda takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Fenerbahçe, Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde öte yandan takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ederken, EURO 2024'te milli takımları için forma terleten oyuncuların kamptaki durumları dikkatle takip ediliyor. Durumu dikkatle takip edilen isimlerden birisi de Dominik Livakovic. Son olarak file bekçisiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları üzen haber geldi. Hırvatistan'ın EURO 2024'e veda etmesinin ardından Dominik Livakovic, üzgün bir şekilde Almanya'dan ayrıldı ve tatile çıktı. Tecrübeli file bekçisi, 20 Temmuz'a kadar tatil yapacak ve ardından takıma katılacak. Liva, böylece Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki Lugano maçlarında forma giyemeyecek.