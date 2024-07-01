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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Dominik Livakovic ile ilgili yaşanan o gelişme teknik direktör Jose Mourinho'yu kara kara düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:21
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Fenerbahçe geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i 99 puanla tamamlamasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise hata yapmak istemiyor ve uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Kanarya'da bu anlamda takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Fenerbahçe, Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Sarı-lacivertlilerde öte yandan takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ederken, EURO 2024'te milli takımları için forma terleten oyuncuların kamptaki durumları dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Durumu dikkatle takip edilen isimlerden birisi de Dominik Livakovic.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Son olarak file bekçisiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları üzen haber geldi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sıkıntısı! Jose Mourinho kara kara düşünüyor

Hırvatistan'ın EURO 2024'e veda etmesinin ardından Dominik Livakovic, üzgün bir şekilde Almanya'dan ayrıldı ve tatile çıktı.

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