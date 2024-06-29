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Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata ile ilgileniyordu. İspanyol yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 15:25
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Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de kariyerini sürdüren Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

İspanya'dan Que'nin haberine göre; Fenerbahçe, Alvaro Morata için Atletico Madrid ile pazarlık masasına oturdu.

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

Sarı-lacivertli kulüp, Morata için istenen bonservis bedelini karşılamaya hazırdı ancak İspanyol milli golcüyü ikna edemedi.

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

NAZİKÇE GERİ ÇEVİRDİ

Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Morata, kariyerine Avrupa'nın büyük bir liginde devam etmek istediğini iletti.

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

Yıldız isim, kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'nin teklifini nazikçe geri çevirdi.

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?

Alvaro Morata için Juventus ve Roma'nın istekli olduğu, golcü oyuncunun da bu iki kulüple temasta olduğu vurgulandı.

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