Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata ile ilgileniyordu. İspanyol yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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NAZİKÇE GERİ ÇEVİRDİ
Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Morata, kariyerine Avrupa'nın büyük bir liginde devam etmek istediğini iletti.
Yıldız isim, kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'nin teklifini nazikçe geri çevirdi.
Alvaro Morata için Juventus ve Roma'nın istekli olduğu, golcü oyuncunun da bu iki kulüple temasta olduğu vurgulandı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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