Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Miha Zajc ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sloven futbolcuya talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:41
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertlilerde gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket edecek olan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

EURO 2024 sonrası çalışmalarını hızlandırması beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon başında Sloven orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Zajc ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

ZAJC'A ÇİZME KANCASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Serie A'nın yeni ekibi Como'nun transfer etmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Takvim'in haberine göre; Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Sloven oyuncu, 2 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...

Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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