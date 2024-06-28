TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız için yaptığı rekor teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Manchester United'da da çalışan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred ile yola devam edilecek.
Geçen sezon Fred ile birlikte iyi bir ikili olan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu İsmail Yüksek, istenen teklif gelmediği halde takımda kalacak.
Miguel Crespo, Rade Krunic ve Miha Zajc'ın durumularının kamptan sonra belli olacağı öğrenilirken, özellikle Krunic ve Zajc'a gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başı isimse Lazar Samardzic...
İtalyan basını, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Sırp futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN SAMARDZIC'E 20 MİLYON EURO
TuttoUdinese kaynaklı haberde, sarı-lacivertllerin Samardzic için Serie A ekibinde 20 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.
LAZIO DA İSTİYOR
Haberde Lazio'nun da yıldız oyuncu için 15 milyon Euro önerdiği, Udinese'nin ise 25 milyon Euro istediği kaydedildi.
MOURINHO ETKİSİ
Samardzic'in de Jose Mourinho ile çalışma teklifine sıcak baktığı aktarıldı.
GELİRSE REKOR KIRACAK
Sırp oyuncu, 20 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımın en pahalı transferi konumunda bulunuyor.
Lazar Samardzic, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 maça çıktı.
Sırp orta saha oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Samardzic'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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