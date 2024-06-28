Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız için yaptığı rekor teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 13:08
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Gelecek sezon için çalışmalarına Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

EURO 2024 sonrası girişimlerini hızlandıracak olan Kanarya, Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Manchester United'da da çalışan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred ile yola devam edilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Geçen sezon Fred ile birlikte iyi bir ikili olan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu İsmail Yüksek, istenen teklif gelmediği halde takımda kalacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Miguel Crespo, Rade Krunic ve Miha Zajc'ın durumularının kamptan sonra belli olacağı öğrenilirken, özellikle Krunic ve Zajc'a gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başı isimse Lazar Samardzic...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

İtalyan basını, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Sırp futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

FENERBAHÇE'DEN SAMARDZIC'E 20 MİLYON EURO

TuttoUdinese kaynaklı haberde, sarı-lacivertllerin Samardzic için Serie A ekibinde 20 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

LAZIO DA İSTİYOR

Haberde Lazio'nun da yıldız oyuncu için 15 milyon Euro önerdiği, Udinese'nin ise 25 milyon Euro istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

MOURINHO ETKİSİ

Samardzic'in de Jose Mourinho ile çalışma teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

GELİRSE REKOR KIRACAK

Sırp oyuncu, 20 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımın en pahalı transferi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Lazar Samardzic, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! Kulüp tarihine geçecek

Sırp orta saha oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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