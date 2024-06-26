Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Son dakika spor haberi: Sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Guimaraes’ten Jota Silva’nın transferini bitirmek için çalışma başlattı. Mario Branco, yıldız oyuncu için Portekiz'e çıkarma yapacak. Transfer hafta sonuna kadar netleşecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol kanat için rotasını Portekiz'e çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Hedef; daha önce de gündeme gelen ve nabız yoklanan Jota Silva...

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Branco, bu transferle bizzat ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Portekizli spor adamı, vatandaşı için ülkesine gidecek ve Guimares'le bir görüşme gerçekleştirip, Fenerbahçe'nin teklifini iletecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Resmi adımlar bu şekilde atılmış olacak ve transfer hafta sonuna kadar netleşecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Bugün takıma dinlenme izni veren Jose Mourinho'nun da Jota'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Portekizli çalıştırıcı, vatandaşını kadroda görmeyi çok istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Geçen sezon Guimares formasıyla, Liga Portugal, Konferans Ligi Elemeleri, Allianz Cup ve Taça de Portugal'da 42 maça çıkan Jota, 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

WEST HAM DA PEŞİNDE
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jota Silva'yı West Ham'ın da istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Haberde; transferin önündeki tek engelin Jose Mourinho olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Ada medyası, Jota'nın Premier Lig'e gelmesinin kariyeri açısından daha iyi olacağının altını çizse de Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe, transferde bir adım önde.

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