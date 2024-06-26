FENERBAHÇE HABERİ: Branco'dan Portekiz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki yıldız
Son dakika spor haberi: Sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Guimaraes’ten Jota Silva’nın transferini bitirmek için çalışma başlattı. Mario Branco, yıldız oyuncu için Portekiz'e çıkarma yapacak. Transfer hafta sonuna kadar netleşecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Hedef; daha önce de gündeme gelen ve nabız yoklanan Jota Silva...
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Branco, bu transferle bizzat ilgileniyor.
Portekizli spor adamı, vatandaşı için ülkesine gidecek ve Guimares'le bir görüşme gerçekleştirip, Fenerbahçe'nin teklifini iletecek.
Resmi adımlar bu şekilde atılmış olacak ve transfer hafta sonuna kadar netleşecek.
Bugün takıma dinlenme izni veren Jose Mourinho'nun da Jota'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Portekizli çalıştırıcı, vatandaşını kadroda görmeyi çok istiyor.
Geçen sezon Guimares formasıyla, Liga Portugal, Konferans Ligi Elemeleri, Allianz Cup ve Taça de Portugal'da 42 maça çıkan Jota, 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
WEST HAM DA PEŞİNDE
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jota Silva'yı West Ham'ın da istediğini yazdı.
Haberde; transferin önündeki tek engelin Jose Mourinho olduğu vurgulandı.
Ada medyası, Jota'nın Premier Lig'e gelmesinin kariyeri açısından daha iyi olacağının altını çizse de Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe, transferde bir adım önde.
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