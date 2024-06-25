FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Kanarya yeni sezonda ise asla hata yapmak istemiyor. Uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho getirildi.
Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü önderliğinde Düzce'de Topuk Yaylası'nda top başı yaptı.
Kanarya'da takıma yapılacak transferler büyük merak konusu haline gelirken takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Bu oyuncular arasında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde de yer alıyor.
İki yıldız geride kalan sezon sarı-lacivertlilerde sergiledikleri performansla büyük alkış almış ve transferin gözdesi haline gelmişlerdi.
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de yönetim, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda teklif alan yıldız futbolcularını takımda tutma kararı aldı.
Sarı-lacivertlilerin özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde konusunda oldukça tutucu olduğu ve bu isimleri 40-50 milyon euro bandından bir teklif gelmeden elden çıkarmayacağı vurgulandı.
40-50 milyon bandında alınacak muhtemel bir satış kararının da teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla alınacağı iddia edildi.
Jayden Oosterwolde'nin adı transferde yoğun bir şekilde İngiliz kulüpleriyle anılıyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun en ciddi taliplerinin ise Arsenal ve Borussia Dortmund olduğu aktarılıyor.