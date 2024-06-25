Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi bir hayli meşgul ederken son olarak Jose Mourinho'dan, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Kanarya yeni sezonda ise asla hata yapmak istemiyor. Uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho getirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü önderliğinde Düzce'de Topuk Yaylası'nda top başı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Kanarya'da takıma yapılacak transferler büyük merak konusu haline gelirken takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Bu oyuncular arasında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde de yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

İki yıldız geride kalan sezon sarı-lacivertlilerde sergiledikleri performansla büyük alkış almış ve transferin gözdesi haline gelmişlerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de yönetim, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda teklif alan yıldız futbolcularını takımda tutma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Sarı-lacivertlilerin özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde konusunda oldukça tutucu olduğu ve bu isimleri 40-50 milyon euro bandından bir teklif gelmeden elden çıkarmayacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

40-50 milyon bandında alınacak muhtemel bir satış kararının da teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla alınacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Jayden Oosterwolde'nin adı transferde yoğun bir şekilde İngiliz kulüpleriyle anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için flaş karar!

Ferdi Kadıoğlu'nun en ciddi taliplerinin ise Arsenal ve Borussia Dortmund olduğu aktarılıyor.

Türk Telekom
O yıldız devleri birbirine düşürdü!
DİĞER
EURO 2024'ü sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı: "Dijital telif" şart! Google'dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız
F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O yıldız F.Bahçe'ye resmen geri döndü!
O yıldız devleri birbirine düşürdü!
AKITMA TATLISI TARİFİ | Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Edor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan transfer itirafı! "Geri dönmek istiyorum" Zaniolo'dan transfer itirafı! "Geri dönmek istiyorum" 11:35
Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman? Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman? 11:34
F.Bahçe'de taraftarlara açık antrenman F.Bahçe'de taraftarlara açık antrenman 11:34
Slovakya - Romanya maçı ne zaman? Slovakya - Romanya maçı ne zaman? 11:32
Ukrayna - Belçika maçı ne zaman? Ukrayna - Belçika maçı ne zaman? 11:29
Mourinho'dan Ferdi ve Oosterwolde için flaş karar! Mourinho'dan Ferdi ve Oosterwolde için flaş karar! 11:27
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 10:35
Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? 10:26
G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek? G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek? 10:19
F.Bahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor! F.Bahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor! 09:29
Fransa - Polonya maçı ne zaman? Fransa - Polonya maçı ne zaman? 09:13
Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? 09:09