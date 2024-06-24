TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada basını, Hırvat kaleci için yapılan dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olmasının ardından Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleciyi kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler, transferi için uzun uğraşlar verdiği Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kanarya, 29 yaşındaki file bekçisiyle ise 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Livakovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, İskoç devi Celtic'in Dominik Livakovic'i istediğini yazdı.
Celtic'in 2021 yılından bu yana kaleyi koruyan Joe Hart'ın emeklilik kararı alması sonrası Hırvat kaleciye talip olduğu aktarıldı.
Football FanCast'te yer alan haberde, İskoç ekibinin Livakovic transferi için Fenerbahçe'ye 7.6 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyon Euro) teklif ettiği belirtildi.
Öte yandan Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın, Dominik Livakovic'e alternatif olarak Bournemouth kalecisi Mark Travers'ı da listesine aldığı kaydedildi.
Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta forma giydi.
29 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 40 gol gördü.
Livakovic, 17 maçtaysa kalesini gole kapattı.
1.88 boyundaki kalecinin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
DİĞER