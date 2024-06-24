Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada basını, Hırvat kaleci için yapılan dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 15:29
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

99 puan topladığı ve sadece 1 yenilgi aldığı tarihi sezonda şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi transferlerle büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Kanarya'nın gündem yaratan transferlerinden biri de Dominik Livakovic olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olmasının ardından Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleciyi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler, transferi için uzun uğraşlar verdiği Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Kanarya, 29 yaşındaki file bekçisiyle ise 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Livakovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

İngiliz basını, İskoç devi Celtic'in Dominik Livakovic'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Celtic'in 2021 yılından bu yana kaleyi koruyan Joe Hart'ın emeklilik kararı alması sonrası Hırvat kaleciye talip olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Football FanCast'te yer alan haberde, İskoç ekibinin Livakovic transferi için Fenerbahçe'ye 7.6 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyon Euro) teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Öte yandan Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın, Dominik Livakovic'e alternatif olarak Bournemouth kalecisi Mark Travers'ı da listesine aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

29 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 40 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Livakovic, 17 maçtaysa kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı

1.88 boyundaki kalecinin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.

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