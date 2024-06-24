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Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden birisi de Cengiz Ünder olmuştu. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:57
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Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, topladığı 99 puana rağmen şampiyonluğa uzanamamış ve sezon ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Kanarya, son olarak Roma'da görev yapan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde düzenlenen imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Kanarya, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele imzalandı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla girişimlerini hızlandırması beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Cengiz Ünder oldu.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Jose Mourinho, Roma'ya gelir gelmez Cengiz Ünder'le yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Yıldız oyuncu, aynı senaryoyla karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Bu sebepten dolayı Cengiz'in tedirgin olduğu ve Mourinho'yla bir görüşme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Toplantıdan çıkacak sonuç Cengiz'in geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...

Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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