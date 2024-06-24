Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Jose Mourinho...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden birisi de Cengiz Ünder olmuştu. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde düzenlenen imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Kanarya, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele imzalandı.
Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla girişimlerini hızlandırması beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Cengiz Ünder oldu.
Jose Mourinho, Roma'ya gelir gelmez Cengiz Ünder'le yollarını ayırmıştı.
Yıldız oyuncu, aynı senaryoyla karşı karşıya kalabilir.
Bu sebepten dolayı Cengiz'in tedirgin olduğu ve Mourinho'yla bir görüşme yapacağı belirtildi.
Toplantıdan çıkacak sonuç Cengiz'in geleceğini belirleyecek.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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