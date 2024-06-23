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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 15:40
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Sağlık kontrollerini tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden yarın sabah saatlerinde otobüsle Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de sezonun ilk antrenmanını Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Antrenmanda basın mensuplarının görüntü alımına izin verilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kampla ilgili şu bilgiler verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımız Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbol takımımız, 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı günü saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30'da yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır. Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır."

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya geleceği belirtildi.

Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertli ekip, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

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