Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Yeni sezona Jose Mourinho hamklesiyle giren Fenerbahçe'de transfer için gaza basıldı. Krunic'e olumsuz rapor veren Portekizli teknik adam orta saha bölgesine daha dinamik bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncuyu transfer etmek için vatandaşı Alexander Djiku'yu devreye soktu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Portekizli teknik adamı kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Devler Ligi'nin 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Kuraya seri başı olarak katılan Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe zorlu maçlar öncesi yeni transferlerini sezon öncesi kampına yetiştirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer rotasını belirleyen yönetim gündemine flaş bir ismi aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik direktör, Krunic'e veto verirken Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik bir ismi kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devrede.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

SUUDİ EKİPLERİ DE PEŞİNDE
Partey'in transferi için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor

Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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