TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha bombası! Djiku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor
Yeni sezona Jose Mourinho hamklesiyle giren Fenerbahçe'de transfer için gaza basıldı. Krunic'e olumsuz rapor veren Portekizli teknik adam orta saha bölgesine daha dinamik bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncuyu transfer etmek için vatandaşı Alexander Djiku'yu devreye soktu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Kuraya seri başı olarak katılan Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe zorlu maçlar öncesi yeni transferlerini sezon öncesi kampına yetiştirmek için düğmeye bastı.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer rotasını belirleyen yönetim gündemine flaş bir ismi aldı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik direktör, Krunic'e veto verirken Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik bir ismi kadrosunda görmek istiyor.
Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı.
Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devrede.
SUUDİ EKİPLERİ DE PEŞİNDE
Partey'in transferi için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye olduğu biliniyor.
Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
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