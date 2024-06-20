Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jose Mourinho'nun Samandıra'ya gelmesiyle birlikte harekete geçen yönetim savunma hattına sürpriz bir isme kancayı taktı. Sarı lacivertliler Rizespor'da çıkış gösteren Emirhan Topçu'ya karşılık 2 oyuncu teklif etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertli ekip, Lugano ile ilk karşılaşmasını 23 ya da 24 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe rövanş maçını ise 30 ya da 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.
Transfer operasyonunu bu tarihleri hedef alarak yürüten sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de forma giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Hatta yönetimin bu transfer için Serdar Aziz ve Tiago Çukur'u da gözden çıkardığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için harekete geçti.
Rizespor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.
Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.
Rizespor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas ile anılıyor.
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