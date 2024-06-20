Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jose Mourinho'nun Samandıra'ya gelmesiyle birlikte harekete geçen yönetim savunma hattına sürpriz bir isme kancayı taktı. Sarı lacivertliler Rizespor'da çıkış gösteren Emirhan Topçu'ya karşılık 2 oyuncu teklif etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 12:51
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Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Sarı lacivertlilerin sezonu açmasına kısa bir süre kala transfer harekatı hız kazandı.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Kanarya özellikle yeni transferlerin çoğunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Lugano maçına yetiştirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Sarı lacivertli ekip, Lugano ile ilk karşılaşmasını 23 ya da 24 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Fenerbahçe rövanş maçını ise 30 ya da 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Transfer operasyonunu bu tarihleri hedef alarak yürüten sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de forma giyen o ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Hatta yönetimin bu transfer için Serdar Aziz ve Tiago Çukur'u da gözden çıkardığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Rizespor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.

Fenerbahçe'den Rize'ye takas teklifi! Emirhan Topçu'ya karşılık 2 yıldız

Rizespor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas ile anılıyor.

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