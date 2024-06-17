Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin, ezeli rakibi Beşiktaş'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlandığı öğrenildi. Kanarya'nın, istediği o yıldızı Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'e tam yetki vererek çözeceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:26
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

MERT HAKAN DA KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

ASENSIO HAMLESİ!

Transferde yıldız isimlerin peşinde düşen Fenerbahçe'de, gündeme PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio geldi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Fransız devinin yolunu tutan Asensio, burada istediği forma şansını bulamadı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Sakatlığının da etkisiyle 19 maçta süre alabilen İspanyol yıldız, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler hem Jose Mourinho'nun hem Asensio'nun menajeri olan Jorge Mendes'e tam yetki vererek, İspanyol yıldızın kiralık olarak transferinin noktalanmasını istedi.

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