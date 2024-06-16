FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine aldığı o yıldız için teknik direktör Jose Mourinho'dan onay çıktı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza atmasından sonra transferde büyük hareketlilik yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler'de Sportif Direktör Mario Branco, dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu.
Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi.
25 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi.
Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin Euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon Euro.
1.94 mt. boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor.
Geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
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