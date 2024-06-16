Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine aldığı o yıldız için teknik direktör Jose Mourinho'dan onay çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Fenerbahçe gelecek sezon için sürpriz hamleler yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Sarı-lacivertli ekip ilk olarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Bu hamle sonrasında Kanarya, kadro yapılanmasına gidiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza atmasından sonra transferde büyük hareketlilik yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Sarı-lacivertliler'de Sportif Direktör Mario Branco, dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

25 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin Euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

1.94 mt. boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Portekizli golcüye onay!

Geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

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