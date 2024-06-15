Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Transferin gözdesi konumundaki genç sol beke Napoli ve Arsenal'ın ardından Borussia Dortmund da talip oldu. Alman devinin cazip bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:05
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FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 51 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

İstikrarıyla dikkat çeken yıldız isim, Süper Lig'de forma giydiği 3.328 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Takımın en önemli oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, transferde önemli kulüpleri peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

FERDİ'YE CAZİP TEKLİF!
Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif

Fenerbahçe ise takımın önemli isimlerinden olan yıldız futbolcuyu bu sezon göndermeye sıcak bakmıyor.

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