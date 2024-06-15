FENERBAHÇE HABERİ: Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na cazip teklif
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Transferin gözdesi konumundaki genç sol beke Napoli ve Arsenal'ın ardından Borussia Dortmund da talip oldu. Alman devinin cazip bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...
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İstikrarıyla dikkat çeken yıldız isim, Süper Lig'de forma giydiği 3.328 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu.
Takımın en önemli oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, transferde önemli kulüpleri peşine taktı.
Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor.
Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek.
FERDİ'YE CAZİP TEKLİF!
Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor.
Fenerbahçe ise takımın önemli isimlerinden olan yıldız futbolcuyu bu sezon göndermeye sıcak bakmıyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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