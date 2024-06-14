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"Messi ile çalışmak isterdim"

Jose Mourinho, “Benim jenerasyonumda küçük adam (Lionel Messi) derdim. Messi sahada yönetilebilir biri değil belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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"Messi ile çalışmak isterdim"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'a konuştu. Portekizli çalıştırıcı, 'Çalıştırmak istediğin ancak transfer edemediğin oyuncu var mı?' sorusuna; "Benim jenerasyonumda küçük adam (Lionel Messi) derdim. Messi saha içerisinde yönetilebilir biri değil belki, belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi olduğunu söylemeliyim" yanıtını verdi. Jose Mourinho sözlerine şöyle devam etti:

"Aklımdan çıkmayan Luis Garcia'nın Chelsea'deyken Şampiyonlar Ligi yarı finalinde attığı gol. Olmayan bir golle yarı finali kaybettik. En çok sevindiğim gol ise 2007'de Drogba'nın 120. dakikada Manchester United'a attığı gol. En iyi zamanında Manchester United'da değildim ama bence en iyi stat Old Trafford."

'DROGBA' DEDİ

Jose; 'Menajerliğini yaptığınız en sevdiğiniz futbolcu kim?' sorusunu "Bunu söylemek zor, söylemek haksızlık olur. Terry, Lampard, Drogba, Ronaldo, Xabi Alonso, Inter'deki tüm oyuncular. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum" diyerek yanıtladı.

KOMİK BİRİYİM

Jose Mourinho, 'kendini üç kelimeyle tanıtır mısın?' sorusuna; "Komik, dürüst (en azından öyle olmaya çalışıyorum) sonsuza kadar genç" yanıtını verdi.

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