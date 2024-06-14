Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı
Jose Mourinho bombasını patlatan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Flamengo forması giyen yıldız isim için harekete geçti. Portekizli çalıştırıcı transfer için onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Daha sonra yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Kanarya, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.
Fenerbahçe kamp döneminde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.
Öte yandan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Ali Koç ve kurmayları transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Bu doğrultuda Brezilya basınından bomba bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon öncesi az ama öz transfer yapma hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe için dış basından çok sayıda iddia geliyor.
Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre sarı lacivertliler, Flamengo formasını giyen Gerson Silva'yla ilgileniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu listenin ilk sırasına aldığı ve görüşmelerin devam ettiği de öne sürüldü.
BEKLENENİ VEREMEDİ
2016 yılında Fluminense'den 18.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Gerson büyük beklentilere karşın Avrupa'da istediği kariyeri yapamadı.
Sambacı, Fiorentina ve Marsilya sonrası 1.5 yıl önce 15 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olmuştu.
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