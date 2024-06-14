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Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Jose Mourinho bombasını patlatan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Flamengo forması giyen yıldız isim için harekete geçti. Portekizli çalıştırıcı transfer için onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 12:47
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Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, yeni sezonun planlamalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Daha sonra yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Kanarya, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Fenerbahçe kamp döneminde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Öte yandan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Ali Koç ve kurmayları transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Bu doğrultuda Brezilya basınından bomba bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Yeni sezon öncesi az ama öz transfer yapma hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe için dış basından çok sayıda iddia geliyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre sarı lacivertliler, Flamengo formasını giyen Gerson Silva'yla ilgileniyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu listenin ilk sırasına aldığı ve görüşmelerin devam ettiği de öne sürüldü.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Mourinho'dan Silva'ya onay çıktı

BEKLENENİ VEREMEDİ

2016 yılında Fluminense'den 18.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Gerson büyük beklentilere karşın Avrupa'da istediği kariyeri yapamadı.

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