Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 17:56
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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul'u geride bırakan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Kanarya, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katıldığı imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı.

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