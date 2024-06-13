İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık sözleşme imzalandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katıldığı imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
1.76 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.
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