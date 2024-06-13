Haberler Fenerbahçe Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin birçok dünya yıldızını kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Adı Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'u da listesine aldığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, ülkesinin Çin ile oynadığı maçında ardından Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 19:27
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MERT KILIÇ
Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Süper Lig'de 2024/2025 sezonuna yıldızlarla dolu bir kadroyla girmeyi planlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yeni sezon öncesi eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen Kanarya'nın ilk takviyesi sol bek bölgesine geldi.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

İlk olarak kadrosunu Levent Mercan hamlesiyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler yıldız transferlerine çevrildi.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertlilerin adı başta Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi birçok isimle anılmıştı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Lewandowski, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarını yalanlamıştı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen yıldız isimlerde biri de Heung-min Son olmuştu.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Tottenham'ın Güney Koreli yıldızını transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TRANSFER SÖYLENTİLERİNDEN RAHATSIZ

Son, ülkesinin Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Çin ile oynadığı mücadelenin ardından yaptığı açıklamada transfer söylentileriyle ilgili biraz rahatsız ettiğini ancak Tottenham için elinden gelenin en iyisi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"TOTTENHAM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Güney Koreli yıldız, "Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var." ifadelerini kullandı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Heung-min Son, geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 36 maça çıktı.

Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yıldız futbolcu, 17 gol ve 10 asisltik bir performans sergiledi.

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