Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin birçok dünya yıldızını kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Adı Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'u da listesine aldığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, ülkesinin Çin ile oynadığı maçında ardından Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İlk olarak kadrosunu Levent Mercan hamlesiyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler yıldız transferlerine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin adı başta Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi birçok isimle anılmıştı.
Lewandowski, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarını yalanlamıştı.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen yıldız isimlerde biri de Heung-min Son olmuştu.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Tottenham'ın Güney Koreli yıldızını transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TRANSFER SÖYLENTİLERİNDEN RAHATSIZ
Son, ülkesinin Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Çin ile oynadığı mücadelenin ardından yaptığı açıklamada transfer söylentileriyle ilgili biraz rahatsız ettiğini ancak Tottenham için elinden gelenin en iyisi yapmaya devam edeceğini söyledi.
"TOTTENHAM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Güney Koreli yıldız, "Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var." ifadelerini kullandı.
Heung-min Son, geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 36 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 17 gol ve 10 asisltik bir performans sergiledi.
Son'un Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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