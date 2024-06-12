Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine önemli futbolcuları aldı. Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman'ı aldı. Kanarya'nın listesinde yer alan Fransız oyuncu, Mario Branco ile yaptığı görüşmede transferle ilgili kararını iletti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu liste üzerinden ilerleyen Fenerbahçeli idarecilerden, gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.
Ajansspor'un haberine göre sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü o yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Portekiz çalıştırıcı Jose Mourinho'nun listesinde Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Kingsley Coman'ın yer aldığı ve Fransız yıldız ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
MARIO BRANCO, COMAN İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'la temesa geçen Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yıllık 17 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuyu yeni sezonda sarı lacivertli ekibe kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.
FRANSIZ FUTBOLCUDAN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR
Maliyeti yönünden gerçekleşmesi zor bir transfer olan Fransız futbolcunun Fenerbahçe kulübüne teşekkür ettiği öğrenildi.
TÜRKİYE'DE ŞU ANDA OYNAMAK İSTEMİYOR
27 yaşındaki Kingsley Coman ile Mario Branco arasında yapılan görüşmelerde Coman'ın şu anda planları arasında Türkiye'de futbol oynamak olmadığını söylediği ve Fenerbahçe kulübünün yapmış olduğu tekliften dolayı teşekkür ettiği ortaya çıktı.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ DİĞER ADAYLARA YÖNELDİ
Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Kingsley Coman transferinden olumsuz yanıt almasından dolayı teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan diğer yıldızlarla temasa geçme kararı aldı.
2023-2024 SEZONU PERFORMANSI
Bavyera ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Coman, 2023-2024 sezonunda forma giydiği 27 karşılaşmada 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro Fransız yıldız, 2017 yılında Juventus'tan 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibine imza atmıştı.
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