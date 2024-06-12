Haberler Fenerbahçe Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine önemli futbolcuları aldı. Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman'ı aldı. Kanarya'nın listesinde yer alan Fransız oyuncu, Mario Branco ile yaptığı görüşmede transferle ilgili kararını iletti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:38
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Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Sarı lacivertli takımda, teknik direktör Jose Mourinho'un raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri devam ediyor.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde transfer listesini yönetime sunmuştu.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Bu liste üzerinden ilerleyen Fenerbahçeli idarecilerden, gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Ajansspor'un haberine göre sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü o yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Portekiz çalıştırıcı Jose Mourinho'nun listesinde Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Kingsley Coman'ın yer aldığı ve Fransız yıldız ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

MARIO BRANCO, COMAN İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'la temesa geçen Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yıllık 17 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuyu yeni sezonda sarı lacivertli ekibe kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

FRANSIZ FUTBOLCUDAN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

Maliyeti yönünden gerçekleşmesi zor bir transfer olan Fransız futbolcunun Fenerbahçe kulübüne teşekkür ettiği öğrenildi.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

TÜRKİYE'DE ŞU ANDA OYNAMAK İSTEMİYOR

27 yaşındaki Kingsley Coman ile Mario Branco arasında yapılan görüşmelerde Coman'ın şu anda planları arasında Türkiye'de futbol oynamak olmadığını söylediği ve Fenerbahçe kulübünün yapmış olduğu tekliften dolayı teşekkür ettiği ortaya çıktı.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

FENERBAHÇE YÖNETİMİ DİĞER ADAYLARA YÖNELDİ

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Kingsley Coman transferinden olumsuz yanıt almasından dolayı teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan diğer yıldızlarla temasa geçme kararı aldı.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

2023-2024 SEZONU PERFORMANSI

Bavyera ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Coman, 2023-2024 sezonunda forma giydiği 27 karşılaşmada 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro Fransız yıldız, 2017 yılında Juventus'tan 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibine imza atmıştı.

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