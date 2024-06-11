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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Sadio Mane ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'dan, taraftarları sevindirecek transfer hamlesi geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Mourinho'nun ardından birçok dünya yıldızını da kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Sadio Mane'ye kancayı taktı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki futbolcunun hem menajeriyle hem de kulübüyle temaslara başlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Görüşmeleri yürüten Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun bu transferden çok umutlu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapan Mane, bu sezon Al Nassr'da toplam 46 maçta 19 gol kaydederken 11 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

SADIO MANE KİMDİR?

Mane futbola ülkesi Senegal'de Generation Foot takımında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Ardından Fransa'nın Metz takımına transfer oldu. Metz'in ardından, RB Salzburg ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Salzburg sonrasında İngiliz ekibi Southampton'un yolunu tuttu. 2016 yazında Liverpool'a imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde

Yıldız oyuncunun bir sonraki durağı ise Alman devi Bayern Münih oldu.

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