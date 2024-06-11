FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Heyecanlı bekleyiş başladı! Mane'den dev müjde
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Sadio Mane ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'dan, taraftarları sevindirecek transfer hamlesi geldi. İşte haberin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapan Mane, bu sezon Al Nassr'da toplam 46 maçta 19 gol kaydederken 11 de asist yaptı.
Futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
SADIO MANE KİMDİR?
Mane futbola ülkesi Senegal'de Generation Foot takımında başladı.
Ardından Fransa'nın Metz takımına transfer oldu. Metz'in ardından, RB Salzburg ile anlaştı.
Salzburg sonrasında İngiliz ekibi Southampton'un yolunu tuttu. 2016 yazında Liverpool'a imza attı.
Yıldız oyuncunun bir sonraki durağı ise Alman devi Bayern Münih oldu.
2023 yazında ise aldığı flaş kararla Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı.
DİĞER