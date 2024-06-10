Dostluk rüzgarı

Fenerbahçe'nin tarihi kongresi dün Ülker Stadı'nda yapıldı. 46 bin 410 oy kullanma hakkı olan üyelerden sadece 28 bini kongreye katılım sağladı. Saat 09.00'da kapılar açıldı, saat 10.00'da ise oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de sandıklar kapandı. Saat 18.15 itibarıyla sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı. 1 saat sonra ise ilk sonuçlar belli oldu. Açılan tüm sandıklarda Aziz Yıldırım'a fark atan Ali Koç, üçüncü kez Fenerbahçe başkanı seçildi.

EL ELE KÜRSÜYE GELDİLER

Ali Koç'un başkanlığının kesinleşmesinin ardından Aziz Yıldırım, kalktı ve rakibini tebrik etmek için locasına gitti. Tribünlerin tezahüratları sonrasında iki aday, birlikte sahanın ortasına kurulan kürsüye geldi. İki başkan sarıldı ve Yıldırım bir kez daha rakibini tebrik etti. Ülker Stadı'nda tarihi anlar yaşandı. İkili arasındaki bu görüntüler sonrasında tribünlerden tezahüratlar yükseldi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunuldu. Kadıköy'de kazanan dostluk oldu.

FENERBAHÇE YAĞMURUNA HAZIR OLUN

Yeniden başkan seçilen Ali Koç, sonuçların ardından kürsüye çıktı ve şunları söyledi: "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyanın Fenerbahçe'yi izleyeceği dönem başlamaktadır. Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun!"

GÖREVİMİZİ YAPTIK

Genel kurulda seçimi kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık, yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi önümüzdeki sene şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, iyi ki varsınız iyi ki Fenerbahçeliyiz" açıklamasını yaptı ve stattan ayrıldı.

İMZA DAĞITTI

Aziz Yıldırım, kongrede üyelerle bir araya geldi. Bazı kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Aziz Yıldırım, bazı üyelerin ise imza taleplerine olumlu yanıt verdi, bol bol imza dağıttı.

HAYIRLI OLSUN

Aziz Yıldırım, oyunu kızıyla birlikte 16.20 dolaylarında 45 numaralı sandıkta kullandı. Yıldırım sonrasında, "hayırlı olsun" dedi.

HER ŞEY F.BAHÇE İÇİN

Ali Koç'un lehine başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran, oyunu kullandıktan sonra, "Fenerbahçe artık Fenerbahçeliler ile değil, rakiplerle mücadele edecek. Her şey Fenerbahçe için" açıklamasını yaptı.

YENİ REKOR 28 BİN

2018'deki Ali Koç, Aziz Yıldırım yarışında 21 binin üzerinde üye oy kullanmıştı. Dün ise bu sayı 28 bine çıktı ve yeni rekor kırıldı.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ;

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

SANA MUHTACIM

Ülker Stadı'na oy kullanmaya gelen üyelerin bazıları Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunlar ve "Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım" bestesini söylediler. Ardından da "İnandık sana, güvendik sana, yüzümüzü kara çıkarma" tezahüratlarını yaptı.

TADIC'E OY ÇIKTI

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde bir kongre üyesi sandığa Dusan Tadic'in pusulasını koydu. Üye o anı telefonuyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli üyenin hem Ali Koç'a hem de Aziz Yıldırım'a tepki olarak böyle harekette bulunduğu belirtildi.

KOÇ EŞİYLE 27'NCİ SANDIKTA

Ali Koç, saat 16.10'da 27 numaralı sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte oyunu kullandı.

VOLKAN DEMİREL DE GELDİ

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel de dün Kadıköy Ülker Stadı'na gelip oyunu kullanan isimlerden biriydi. Demirel, açıklama yapmadı.

SELFIE REKORLARI

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ülker Stadı'na oy kullanmaya gelen kongre üyeleri ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Ilıcalı'ya ayrıca küçük taraftarlardan da yoğun ilgi oluştu.