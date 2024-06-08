Haberler Fenerbahçe Neden kongreyi terk etti? Aziz Yıldırım açıkladı!

Neden kongreyi terk etti? Aziz Yıldırım açıkladı!

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kongreyi neden terk ettiğine dair dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 13:59
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Neden kongreyi terk etti? Aziz Yıldırım açıkladı!

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, kongreyi neden terk ettiğine dair dikkat çeken sözlere yer verdi

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI:

Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır.

Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum.

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim.' dedi.

Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor.

Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.

Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu. Şekip Bey'in oyu fazlaydı. Karşı taraf çift el kaldırıyor. Düzgün bir ekiple sayım yapmak gerekirdi.

Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz. Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?

Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım. Çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok! Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim.

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