FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Portekizli teknik adam yıllık 10 milyon 500 bin Euro kazanacak.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.