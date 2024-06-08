Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transferde gaza bastı. İngiliz gazeteci Alasdair Gold, Portekizli çalıştırıcının hayran olduğu ve transfer etmeye çalışabileceği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 18:59
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ve bir mağlıbiyetle noktalamasına karşın ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yola devam etmeyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir ismi takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Kanarya, yeni sezon öncesi takımı Jose Mourinho'ya emanet etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın katıldığı imza töreni düzenledi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Öte yandan Jose Mourinho'nun alacağı ücret de açıklandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Portekizli teknik adam yıllık 10 milyon 500 bin Euro kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Portekizli çalıştırıcı zaman kaybetmeden sarı-lacivertli takımdaki mesaisine başlarken Fenerbahçe ile ilgii flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

"MOURINHO, RODON'A HAYRAN"

Football London muhabiri Alasdair Gold, Jose Mourinho'nun hayran olduğu futbolcuyu açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Gold, Portekizli çalıştırıcının Tottenham forması giyen Joe Rodon'a hayran olduğu ve transferini isteyebileceğini öne sürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Katıldığı bir podcast programında konuşan Alasdair Gold, "Joe Rodon, Fenerbahçe'de çok iyi işler yapardı." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

2020 yılında Tottenham'a transfer olan Joe Rodon, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Leeds United ile 50 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Gallerli stoper, gol veya asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız

Rodon'un Tottenham ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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