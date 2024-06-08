FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! İşte Mourinho'nun hayran olduğu yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transferde gaza bastı. İngiliz gazeteci Alasdair Gold, Portekizli çalıştırıcının hayran olduğu ve transfer etmeye çalışabileceği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın katıldığı imza töreni düzenledi.
Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Jose Mourinho'nun alacağı ücret de açıklandı.
Portekizli teknik adam yıllık 10 milyon 500 bin Euro kazanacak.
Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Portekizli çalıştırıcı zaman kaybetmeden sarı-lacivertli takımdaki mesaisine başlarken Fenerbahçe ile ilgii flaş bir iddia ortaya atıldı.
"MOURINHO, RODON'A HAYRAN"
Football London muhabiri Alasdair Gold, Jose Mourinho'nun hayran olduğu futbolcuyu açıkladı.
Gold, Portekizli çalıştırıcının Tottenham forması giyen Joe Rodon'a hayran olduğu ve transferini isteyebileceğini öne sürdü.
Katıldığı bir podcast programında konuşan Alasdair Gold, "Joe Rodon, Fenerbahçe'de çok iyi işler yapardı." dedi.
2020 yılında Tottenham'a transfer olan Joe Rodon, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Leeds United ile 50 maça çıktı.
Gallerli stoper, gol veya asist katkısı üretemedi.
Rodon'un Tottenham ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.93 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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