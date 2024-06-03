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Seninle gurur duyuyorum

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştı. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eski takım arkadaşı Arda Güler'i unutmadı. Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Seninle gurur duyuyorum
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştı. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eski takım arkadaşı Arda Güler'i unutmadı. Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim" ifadelerini kullandı.
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