DİĞER
Seninle gurur duyuyorum
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştı. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eski takım arkadaşı Arda Güler'i unutmadı. Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim" ifadelerini kullandı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.