Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."