Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden sarı-lacivertli takımdaki mesaisine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, kadroda istemediği 16 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 16:14
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Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk ve Avrupa'da da adını üst turlara yazdırmak olarak belirleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getirilmişti. Portekizli antrenör, pazar günü binlerce taraftar önünde 2+1 kontrat imzaladı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Pazartesi günü basın mensuplarının karşısına geçen Mourinho, önemli ifadeler kullandı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Mourinho, "Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Benimle temasa geçen ilk kişi Mario Branco'ydu."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Hayır. Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Portekiz'de Süper Lig maçları canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek. Ben buraya Türkiye ve Süper Lig için ama temelde Fenerbahçe için çalışmaya geldim. Buradaki ligin daha iyiye gitmesini istiyorum."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Şuna eminim ki, Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçıma çıkardım."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

"Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Avrupa'da üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması da başladı. Jose Mourinho kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime verdi. Ancak ayrılacak futbolcular da var.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Bu kapsamda çok sayıda ayrılık yaşanması bekleniyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Bazı oyuncular bonservisleriyle bazıları kiralık olarak bazıları da karşılıklı anlaşarak veya fesih yolu ile gönderilecek.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Başkan Ali Koç da Mourinho'ya tam yetki vererek transfer rotasını belirledi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Peki Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrılacak?

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

İşte Takvim'in haberine göre, Jose Mourinho'nun listesinde olmayanlar...

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Ryan Kent

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Mert Hakan Yandaş

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Miha Zajc

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Serdar Aziz

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Luan Peres

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Miguel Crespo

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Lincoln

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Samet Akaydin

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Emre Mor

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Emre Demir

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Umut Nayir

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Burak Kapacak

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Bartuğ Elmaz

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Omar Fayed

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden

Tiago Çukur

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