Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 16 ayrılık birden
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden sarı-lacivertli takımdaki mesaisine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, kadroda istemediği 16 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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"Benimle temasa geçen ilk kişi Mario Branco'ydu."
"Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."
"Hayır. Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."
"İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."
"Portekiz'de Süper Lig maçları canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum."
"Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."
"Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek. Ben buraya Türkiye ve Süper Lig için ama temelde Fenerbahçe için çalışmaya geldim. Buradaki ligin daha iyiye gitmesini istiyorum."
"Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin."
"İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz."
"Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli."
"Şuna eminim ki, Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız."
"Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."
"Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçıma çıkardım."
"Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir."
"Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım."
Avrupa'da üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması da başladı. Jose Mourinho kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime verdi. Ancak ayrılacak futbolcular da var.
Bu kapsamda çok sayıda ayrılık yaşanması bekleniyor.
Bazı oyuncular bonservisleriyle bazıları kiralık olarak bazıları da karşılıklı anlaşarak veya fesih yolu ile gönderilecek.
Başkan Ali Koç da Mourinho'ya tam yetki vererek transfer rotasını belirledi.
Peki Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrılacak?
İşte Takvim'in haberine göre, Jose Mourinho'nun listesinde olmayanlar...
Ryan Kent
Mert Hakan Yandaş
Miha Zajc
Serdar Aziz
Luan Peres
Miguel Crespo
Lincoln
Samet Akaydin
Emre Mor
Emre Demir
Umut Nayir
Burak Kapacak
Bartuğ Elmaz
Omar Fayed
Tiago Çukur
Joao Pedro
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