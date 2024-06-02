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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli hocanın, sarı lacivertlilerden alacağı maaş çok tartışılmıştı. 61 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi anlaşmaya vardığı Portekizli Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirtti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Sarı lacivertliler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deneyimli teknik adamla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra'da görüşme sağladı. Gece saatlerinde resmi sosyal medya hesabından Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Mourinho'yu karşılaşmaya yüzlerce sarı lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi. Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 kupa bulunan Mourinho'nun alacağı ücret çelişkili açıklamalara neden olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Vatan'da yer alan habere göre, Mourinho için 15-16 milyon euro rakamları konuşulurken, miktarın daha düşük olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Son olarak Roma'dan 8 milyon euro (12 milyon euro alıyordu, vergiler çıkınca 8 milyon euro eline geçiyordu) kazanan Mourinho'nun yıllık maliyetinin 10 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

MİLLİ TAKIM İÇİN ÖZEL MADDE

İtalyan yayın organı Calciomercato, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmeye, "Milli Takım" şartını koyduğunu iddia etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...

Sözleşmede, "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin olduğu belirtiliyor. Mourinho, Roma'yı çalıştırırken milli takımdan teklif gelmiş ancak gidememişti.

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