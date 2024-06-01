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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Telefonumdaki en ünlü kişi...

Sezonun sona ermesiyle kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adam sözleşmeyi imzalamadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yerinden izlemek için İngiltere'ye gitti. Mourinho, telefonundaki en ünlü kişiyi açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 20:33
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Telefonumdaki en ünlü kişi...

Sezonun sona ermesiyle kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adam sözleşmeyi imzalamadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yerinden izlemek için İngiltere'ye gitti. Mourinho, telefonundaki en ünlü kişiyi açıkladı.

TNT Sports'ta yayına katılan Mourinho, Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ı sorularını yanıtladı.

Ferdinand, "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorusunu sordu.

Jose Mourinho ise kısa bir süre düşündükten sonra, "Fenerbahçe başkanı" yanıtını verdi.

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