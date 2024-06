FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Telefonumdaki en ünlü kişi...

Sezonun sona ermesiyle kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adam sözleşmeyi imzalamadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yerinden izlemek için İngiltere'ye gitti. Mourinho, telefonundaki en ünlü kişiyi açıkladı.

TNT Sports'ta yayına katılan Mourinho, Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ı sorularını yanıtladı.

Ferdinand, "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorusunu sordu.

Jose Mourinho ise kısa bir süre düşündükten sonra, "Fenerbahçe başkanı" yanıtını verdi.

İŞTE O ANLAR:

Jose Mourinho dropping hints at his next managerial job? 👀🤳 📺 Watch the #UCLfinal coverage on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/2ghKAwXjdP