İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun en unutulmaz maçları!

MANCHESTER UNITED 1 - 1 PORTO Jose Mourinho'nun inşaa ettiği Porto, Sir Alex Ferguson'un liderliğindeki tarihinin en güçlü dönemlerini yaşayan Manchester United'a karşı sürpriz bir takım olarak oynarken, Mourinho'yu dünyaya yeni isyankar teknik direktör olarak ilan eden maç. Ev sahibi olduğu maçı bir gol farkla kazanan Mourinho'nun Ricardo Carvalho, Deco, Costinha ve Maniche gibi isimlerden oluşan efsane Porto takımı büyük bir sürprize imza attı. Manchester United, o sezon Porto'nun hiç umulmadık Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolunda durdu ve Paul Scholes'un rövanş maçının 32. dakika golünün ardından, Mourinho'nun takımı deplasman golüyle tur atladı. Her şeye rağmen (ve Tim Howard'ın meşhur kalecilik hatasına rağmen), Porto'lu Costinha 90. dakikada bir gol atarak Old Trafford taç çizgisinde delice kutlamalara yol açtı. Porto, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya devam edecekti ama Mourinho ismi tam da bu anda ve o koşuyla doğdu.