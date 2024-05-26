Osayi ve Galatasaray taraftarı arasında ilginç diyalog!

Süper Lig'in 2023-24 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sosyal medya hesabına Galatasaraylı bir taraftar yorum yazdı, yıldız oyuncu bu yoruma yanıt verdi. İşte sosyal medyadaki o atışma...

"AĞLA" MESAJINA CEVAP GECİKMEDİ

Bir Galatasaray taraftarının şampiyonluk sonrası Bright Osayi-Samuel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına "Hahahaha ağla" yazması sonrası Osayi'den cevap gecikmedi.

Bu yorumun altına cevap yazan Osayi-Samuel, "En büyük hala biziz şanssız dostum" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin bu yazdığına cevap veren Galatasaraylı taraftar ise, Nijeryalı oyuncuyu Pazartesi günü düzenlenecek kupa törenine davet ederek "Yarın Rams Park'a bekliyoruz" yorumunu yaptı.

"10 KİŞİ YENMEK İÇİN Mİ?"

Bu yoruma da cevap veren Osayi Samuel, "Yine 10 kişiye 1-0 yenilmek için mi?" şeklinde karşılık verdi.

İşte o mesajlaşma...