FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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MİTHAT YENİGÜN
MEHMET İMAN
ÖMER ONAN
HANDE TİBUK
AHMET ÖZOKUR
YEDEK
EMİN SELİM AKGÜN
MEHMET ENGİN ÖZTÜRAN
KEMAL FATİH ASLAN
BERKAY ERDİM
TUNA AKIN
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