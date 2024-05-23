Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:00
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FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile başkanlık için yarışacak olan eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu. İşte listedeki isimler...

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

ASİL

MİTHAT YENİGÜN

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

MAHMUT USLU

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

ÖMER ONAN

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

HANDE TİBUK

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

AHMET ÖZOKUR

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

MEHMET ENGİN ÖZTÜRAN

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

KEMAL FATİH ASLAN

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte listedeki isimler

BERKAY ERDİM

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