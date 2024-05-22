Fenerbahçe İstanbulspor mesaisine başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.