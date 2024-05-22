Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Sarı lacivertliler bu sezon toplam galibiyette İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'den sonra yer aldı. İşte detaylar...
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Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu.
İngiltere Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı.
Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fener, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.
7 MAÇTA FİRE VERDİ
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 30 galibiyet elde etti.
6 beraberlik alan Sarı- Lacivertliler sadece 1 kez kaybetti.
Lider Galatasaray'ın ise ligde 2 yenilgisi bulunuyor.
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