Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Sarı lacivertliler bu sezon toplam galibiyette İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'den sonra yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile bütün istatistikleri alt üst ediyor.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, adını tarihe yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Fenerbahçe tüm kulvarlarda elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

İngiltere Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fener, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

7 MAÇTA FİRE VERDİ
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 30 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ile Manchester City Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler

6 beraberlik alan Sarı- Lacivertliler sadece 1 kez kaybetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...
Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar"
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB 2024 | Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgulama ekranı
KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda? 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda? 11:24
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 11:19
Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar" Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar" 11:16
1461 Trabzon - Vanspor FK maçı saat kaçta? 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı saat kaçta? 11:09
Boston Celtics Indiana Pacers'ı devirdi! Boston Celtics Indiana Pacers'ı devirdi! 11:04
Türkiye Kupası'nda final zamanı! Türkiye Kupası'nda final zamanı! 10:52
Daha Eski
İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi 10:41
Buruk ve Timur'dan şampiyonluk mesajı! Buruk ve Timur'dan şampiyonluk mesajı! 10:35
Fırtına'da Yaremchuk harekatı! Anlaşma sağlandı Fırtına'da Yaremchuk harekatı! Anlaşma sağlandı 10:29
F.Bahçe Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler F.Bahçe Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler 10:18
F.Bahçe'de 3 değişiklik! Kartal'dan 11 kararı F.Bahçe'de 3 değişiklik! Kartal'dan 11 kararı 10:04
Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi... Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi... 10:00