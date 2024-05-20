Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Derbi zaferinin mutluluğunu yaşayan Fenerbahçe, resmi hesabından ezeli rakibi Galatasaray'a Süper Kupa göndermesinde bulundu. İşte o sözler...
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SÜPER KUPA'DA NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı.
Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.
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