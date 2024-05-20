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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Derbi zaferinin mutluluğunu yaşayan Fenerbahçe, resmi hesabından ezeli rakibi Galatasaray'a Süper Kupa göndermesinde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:56
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine Süper Kupa maçıyla ilgili göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

SÜPER KUPA'DA NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.

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