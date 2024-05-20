Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi sonrası dikkat çeken paylaşım!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek hem ezeli rakibinin serisini bitirdi hem de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, derbi zaferinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
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İSMAİL KARTAL: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğa inandığını ifade etti.
Kartal, "Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti." dedi.
Türkiye'nin en iyi takımını gösterdiklerini belirten deneyimli hoca, "Rakibin 1 tane isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk." sözlerini kullandı.
Şampiyonluğa inandığının altını çizen İsmail Kartal, "Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçelileri davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar." dedi.
DERBİ SONRASI PAYLAŞIM YAPTI!
Dev derbi zaferi sonrası büyük mutluluk yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ekibiyle birlikte galibiyet pozu verdi.
Teknik heyetiyle olan fotoğrafını paylaşan tecrübeli hoca, paylaşımına sarı-lacivert kalp koydu.
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