Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.

Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.