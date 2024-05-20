Haberler Fenerbahçe Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Arda Güler, derbi sonrası dikkat çeken bir yorumda bulundu. Real Madrid'de forma giyen genç oyuncunun bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:10
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Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

PUANLAR EŞİT OLURSA İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRECEK
Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 11. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle Süper Lig'de sahasında 35 maç sonra kaybetti. Cimbom ayrıca ligde evinde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

DERBİ SONRASI ARDA GÜLER'DEN YORUM
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Villarreal - Real Madrid maçında şov yaparak 2 gol birden kaydetti.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Real Madrid, Arda'nın 2 gol kaydettiği ve 4-1 önde olduğu maçtan 4-4 beraberlikle ayrıldı.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Maçın ardından, derbinin sonucu için yorum yapan Arda Güler bir anda gündem oldu.

Arda Güler'den derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaştığı maç sonu görseline sarı-lacivertli 2 adet kalp şeklinde yorum yaptı.

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