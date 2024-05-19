Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal: Batshuayi ve Dzeko...

Galatasaray sahasında Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Sonuçta baktığınız zaman ilk maç Galatasaray maçında, kendi evimizde birçok sakat ve eksikler vardı. Hangi oyuncularımız nerede ne cezalar aldı, bakmak lazım. Buraya da 6 eksikle geldik. Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. 11 tane çok iyi oyuncumuzla oynayacağız. Kulübede bekleyen diğer Çubuklu forma giyen oyunculara da şans verebiliriz. Sezon başından bugüne kadar tüm yaşananlara rağmen kazanmak için geldik, en iyisine çalışacağız. Bugün alacağımız 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabiliriz. Galip gelecek gücümüz var. Takımıma güveniyorum. Camiamıza yakışır bir mücadeleyle 3 puan alıp her şeyi son haftaya taşımak istiyoruz.

Bizim 3 tane santrforumuz var. Dzeko, Batshuayi, Serdar. Dzeko çok kaliteli, dünya çapında kariyerini kabul ettirmiş biri. Batshuayi da Belçika Milli Takım oyuncusu. İki si de çok büyük katkılar verdi. Maç maç düşünüyoruz. Bugüne kadar oyuncular ve biz birbirimize saygı gösterdik. İnşallah Batshuayi, sonradan girerse Dzeko atacağı gollerle kazanmamıza katkı verirler."