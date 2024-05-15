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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, seçilmesinin ardından flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın, Galatasaray'ın da çok istediği o yıldızı Kanarya'ya getirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Yıldırım'ın transfer için de yıldız isimlerle diyalog kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Takvim'in haberine göre efsane başkanın hedefindeki isimlerden biri de sezon sonunda Benfica ile yollarını ayırması beklenen Rafa Silva...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Bu görüşmede Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği kişilerin futbolcunun taleplerini sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Bu sezon Portekiz ekibinde 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol atarken 15 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu forvet arkası, sol ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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