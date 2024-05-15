Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a ilk transfer çalımı olacak! İşte o yıldız
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, seçilmesinin ardından flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın, Galatasaray'ın da çok istediği o yıldızı Kanarya'ya getirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu görüşmede Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği kişilerin futbolcunun taleplerini sorduğu belirtildi.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var.
Bu sezon Portekiz ekibinde 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol atarken 15 de asist yaptı.
Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu forvet arkası, sol ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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