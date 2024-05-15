FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'da sürpriz gelişme! Suudi Arabistan...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan eski başkan Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımı başına getireceğini açıkladı. İngiliz gazeteci James Westwood, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.
Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor.
Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu etmek için büyük operasyon yapmamız lazım.
Ne kadar transfer isterse o kadar oyuncu alacağız. Konyaspor maçını da canlı izlediğini bana ifade etti. Bundan memnuniyet duyduk. Kendisi çalışıyor bu konuda.
Burada benim kazanmam mühim değil.
Diğer arkadaşlar kazanırsa da Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Kendisi çok önemli bir insan, önemli bir teknik direktör. İnşallah biz kazanırız, onu getiririm" diye konuştu.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesi dünya çapında ses getirirken, Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
GOAL'ÜN Manchester United muhabiri olan James Westwood, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye giderse çok şaşırırım! Ancak AS Roma'ya gidişi de tıpkı bu şekilde bir anda olmuştu" yorumunu yaptı.
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE İSTİYOR
Westwood, Suudi kulüplerinin de Mourinho'nun peşinde olduğunu söyledi.
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