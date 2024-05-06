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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu şampiyonluk mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: "Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz." dedi.

İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.

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