FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın o yıldızı takıma örnek olarak gösterdiği aktarıldı. İşte detaylar...
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Kanarya'da bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla sık sık toplantı düzenliyor ve takıma kritik uyarılarda bulunuyor.
Kartal'ın son olarak Dusan Tadic'i örnek göstererek takıma uyarıda bulunduğu öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı maçların birçoğunda sahada olan Dusan Tadic, bir tek Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.
Sırp yıldız, kalan 52 karşılaşmada tam tamına 4 bin 110 dakika süre alıp, 15 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki oyuncuyu örnek almalarını istedi.
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