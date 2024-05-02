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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın o yıldızı takıma örnek olarak gösterdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 14:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son vererek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Kanarya 89 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 93 puanın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Sarı-lacivertliler kalan haftaların hepsinden galibiyetle ayrılırken diğer yandan ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Kanarya'da bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla sık sık toplantı düzenliyor ve takıma kritik uyarılarda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Kartal'ın son olarak Dusan Tadic'i örnek göstererek takıma uyarıda bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı maçların birçoğunda sahada olan Dusan Tadic, bir tek Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Sırp yıldız, kalan 52 karşılaşmada tam tamına 4 bin 110 dakika süre alıp, 15 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi!

Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan sakatlık dahi yaşamayan 35 yaşındaki oyuncuyu örnek almalarını istedi.

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