FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

SEZONUN FLAŞ İSMİ REY MANAJ 4. SIRADA Gol atma sıklığı istatistiğinde Batshuayi'nin en yakın takipçisi, dün Gaziantep'e 3 gol birden atan Onuachu oldu. Trabzonsporlu futbolcu, 18 maçta bin 308 dakika oynayıp 18 gol kaydetti ve 109 dakikalık ortalamaya ulaştı.

