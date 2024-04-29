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FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde attığı golle yıldızlaşan Michy Batshuayi inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Ligde aradığı süreyi bulamasa da oynadığı dakikalar için fark yaratan Belçikalı forvet Dzeko ve Icardi'yi geride bıraktı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, gol atma sıklığı istatistiğinde açık ara farkla Süper Lig'in en başarılı futbolcusu... Bu sezon forma giydiği 24 lig maçının sadece 2'sine ilk 11'de başlayan, geri kalan 24'ünde sonradan oyuna dahil olan Batshuayi, toplam 566 dakika süre alırken, 11 gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

Hürriyet'te yer alan haberde 30 yaşındaki futbolcu ortalama 51.4 dakikada 1 gol sevinci yaşarken, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan oyuncular içinde açık ara farkla en başarılı isim oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

SEZONUN FLAŞ İSMİ REY MANAJ 4. SIRADA

Gol atma sıklığı istatistiğinde Batshuayi'nin en yakın takipçisi, dün Gaziantep'e 3 gol birden atan Onuachu oldu. Trabzonsporlu futbolcu, 18 maçta bin 308 dakika oynayıp 18 gol kaydetti ve 109 dakikalık ortalamaya ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

Galatasaraylı Icardi 30 maçta 2 bin 496 dakika süre alıp 21 gol atarken, ortalama 118.8 dakikada 1 gol kaydetti. Sivassporlu Manaj, 29 maçta 2 bin 145 dakika oynayıp 18 gol attı ve ortalama 119.1 dakikaya ulaştı. Fenerbahçeli Dzeko, 33 maçta 2 bin 596 dakika forma giyip 21 gol kaydetti (ortalama 129.8 dakika).

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

LİGDEKİ 11 GOLÜNÜN 4'Ü MAÇ KAZANDIRDI

Michy Batshuayi'nin Süper Lig'de attığı 11 golün 4'ü Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller oldu. Önceki günkü Beşiktaş derbisi dışında ilk 11 başladığı diğer maç olan 4-3'lük Kayserispor deplasmanında takımının son 3 golüne imza atan Belçikalı futbolcu, 1-0'lık RAMS Başakşehir karşılaşmasında 90+4'te penaltıdan, 2-1'lik Karagümrük maçında yine penaltıdan, 3-2'lik Trabzonspor deplasmanında ve 2-1'lik Kasımpaşa maçlarında 90+7'de penaltıdan attığı gollerle Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi...

AVRUPA'DA VE KUPADA 12 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin 2022'de 3.5 milyon Euro'ya Chelsea'den aldığı Batshuayi, Süper Lig'deki 11 gol, 1 asistinin yanı sıra, daha çok forma şansı bulduğu UEFA Konferans Ligi'nde 6 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 gol üreterek toplamda 23 gol, 3 asiste ulaştı.

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