Alexander Djiku: Taraftarımız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Dev derbide rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN AÇIKLAMALARI:

"TARAFTARIMIZA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Almış olduğumuz galibiyetten ötürü mutluyuz. Bugün taraftarımıza bir mesaj vermek istiyorduk. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi göstermek istedik sahada. Bizler son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 final kalmıştı, bu maçla birlikte 4 final kaldı. Sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk, büyük bir performans gösterdik. Bundan ötürü mutluyum. Takımdaki herkes görevini layıkıyla yerine getirdi."