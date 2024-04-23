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Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Camiada şok etkisi yaratan bu beraberlik sonrası sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Çalışmalarına başlayan yönetim, 9 futbolcuya veda etmeyi planlıyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 13:00
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Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 86'ya yükseltmesine rağmen lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının 4'e yükselmesine engel olamadı.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Sezon başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda sergilediği grafikle dikkati çeken sarı-lacivertli ekibin dış sahada süregelen galibiyet serisi de bitti. Sivas deplasmanına gelene kadar dış sahada oynadığı maçlarda 15 galibiyet 1 beraberlik alarak 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, son 10 deplasman maçında galip gelerek lig tarihinde bunu başaran ilk takım olmuştu. Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 17'nci deplasman maçı olan Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisini bitirmiş oldu.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yaklaşık 1 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 24 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 2 defa öne geçtiği bir lig karşılaşmasında puan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada 2 kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Fenerbahçe, Sivasspor maçına kadar olan süreçte 4 karşılaşmada 2 farklı öne geçmiş ve hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Antalyaspor, Beşiktaş (D), Kayserispor (D), Trabzonspor (D) maçlarında 2 kez öne geçmiş ve bu maçların tamamında 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRİ KONUSU

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında yaptığı değişiklikler tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Olympiakos'a karşı oynanan karşılaşmanın 86'ncı dakikasında sahanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Fred ve İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Kartal, Sivasspor deplasmanında da önce 64'üncü dakikada Dusan Tadic'i, daha sonra ise 71'inci dakikada Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu kenara aldı.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Hem Olympiakos hem de Sivasspor maçlarında oyuna aldığı oyuncuların performans verememesi Kartal'ın eleştirilerin odağı olmasına sebebiyet verdi. Öte yandan Sivasspor deplasmanında 71'inci dakikada oyundan alınan Edin Dzeko'nun da direkt olarak soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE!

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de Sivasspor karşısında alınan beraberlik ve şampiyonluk yarışında yaşanan önemli kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Sarı lacivertliler yeni sezonda birçok futbolcusuyla yola devam etmemeyi planlıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimler belli oldu.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Yönetim yüksek gelir elde edeceği futbolcuların haricinde çok düşük performans sergileyen oyuncularla yola kesin olarak devam etmeyecek.

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ayrılması yüksek ihtimal olan isimler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

LUAN PERES

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

LEONARDO BONUCCI

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

SERDAR AZİZ

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

RADE KRUNIC

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

MIHA ZAJC

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

RYAN KENT

Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

JOSHUA KING

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