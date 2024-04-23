Sivasspor maçı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

Sezon başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda sergilediği grafikle dikkati çeken sarı-lacivertli ekibin dış sahada süregelen galibiyet serisi de bitti. Sivas deplasmanına gelene kadar dış sahada oynadığı maçlarda 15 galibiyet 1 beraberlik alarak 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, son 10 deplasman maçında galip gelerek lig tarihinde bunu başaran ilk takım olmuştu. Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 17'nci deplasman maçı olan Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisini bitirmiş oldu.