İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de geride kalan 32 haftada aldığı 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 85 puan toplayarak ilk sıradaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 11 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puan topladı ve maç eksiğiyle 9'uncu sırada bulunuyor.