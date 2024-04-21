İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bu sezon deplasmanlarda sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken sarı-lacivertliler, Sivas engelini de aşarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Sivasspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Sivasspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:22
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FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda ligin 34'üncü haftasında Beşiktaş ile iç sahada oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
SARI-LACİVERTLİLER, DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE
Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında sergilediği grafikle dikkat çeken Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 16 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Ligde oynadığı son 10 deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 10 deplasman maçı kazanan ilk takım olma başarısını da göstermişti.
İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA SİVASSPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde sarı-lacivertli takımla Sivasspor'a karşı hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'u iç sahada 4-1, deplasmanda ise 3-2 mağlup etmişti. 2021-2022 sezonunda ise Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertli ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
SİVASSPOR'DA 2 EKSİK, 1 CEZALI
Ev sahibi Sivasspor ise Fenerbahçe karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızılı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Azizbek Turgunboev ve Hakan Arslan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Charis Charisis, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
BECAO YERİNE ÇAĞLAR
Sarı-lacivertlilerde Olympiakos maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
ÇAĞLAR
DJIKU
FERDİ
İSMAİL
FRED
İRFAN CAN
SZYMANSKI
TADIC
DZEKO
DİĞER