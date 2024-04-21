Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bu sezon deplasmanlarda sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken sarı-lacivertliler, Sivas engelini de aşarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Sivasspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Sivasspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de geride kalan 32 haftada aldığı 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 85 puan toplayarak ilk sıradaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 11 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puan topladı ve maç eksiğiyle 9'uncu sırada bulunuyor.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, takımını bu maçta yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde hafta içi oynanan Olympiakos maçında sakatlanarak kenara gelen Rodrigo Becao'nun durumuna ise gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından karar verilecek.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda ligin 34'üncü haftasında Beşiktaş ile iç sahada oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

SARI-LACİVERTLİLER, DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE

Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında sergilediği grafikle dikkat çeken Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 16 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Ligde oynadığı son 10 deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 10 deplasman maçı kazanan ilk takım olma başarısını da göstermişti.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA SİVASSPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde sarı-lacivertli takımla Sivasspor'a karşı hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'u iç sahada 4-1, deplasmanda ise 3-2 mağlup etmişti. 2021-2022 sezonunda ise Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertli ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK, 1 CEZALI

Ev sahibi Sivasspor ise Fenerbahçe karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızılı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Azizbek Turgunboev ve Hakan Arslan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Charis Charisis, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

BECAO YERİNE ÇAĞLAR

Sarı-lacivertlilerde Olympiakos maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

ÇAĞLAR

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

DJIKU

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

FRED

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İRFAN CAN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar
F.Bahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! 13:14
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 13:00
Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica 12:49
Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor 12:44
Giresunspor'dan kötü istatistik! Giresunspor'dan kötü istatistik! 12:43
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:38
Daha Eski
Trabzonspor Avcı ile daha başarılı Trabzonspor Avcı ile daha başarılı 12:29
İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar 12:24
Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i 12:22
Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? 12:20
Çin'de Verstappen rüzgarı! Çin'de Verstappen rüzgarı! 12:18
G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:11