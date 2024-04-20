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Fenerbahçe'de penaltı problemi! İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe'nin son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenmesi gündemi sarstı. Kanarya'da bu mücadele sonrası ortaya çıkan o istatistik hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de penaltı problemi! İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarla elendi. Maç sonunda ise Fenerbahçe teknik heyetinin rakip kaleci üzerinde penaltı çalışması yapmadığı ve oyunculara da penaltı çalışması yaptırmadığı ortaya çıktı. Halbuki Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmadan bir gün önce "penaltı çalışması yaptık" demişti. İsmail Kartal'ın takıma penaltı çalıştırmayarak bir anlamda turu Olympiakos'a hediye ettiği vurgulandı.

Bir diğer yandan Fenerbahçe, bu sezon Olympiakos maçında attığı 5 penaltıyla birlikte tüm kulvarlarda beyaz noktaya tam 28 kez geldi. Bu penaltıların 9'unu kaçıran Fenerbahçe %66 gibi bir isabet oranı tutturdu. 28 penaltının 15'ini ise Tadic kullandı. Sırp yıldız, bu 15 penaltının 5'ini kaçırdı. Diğer 13 penaltının ise 7'sini Batshuayi, 3'ünü Dzeko ve 1'er tane de Cengiz Ünder, Djiku, Bonucci attı. Batsman 7 penaltıdan 1'ini Edin Dzeko da 3 penaltıdan 1'ini kaçırdı.

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