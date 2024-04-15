Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler bu sezon geriye düştüğü maçları çevirmesini bilirken 5 büyük ligde o istatistikleriyle liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:12
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Kanarya bu sezon Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa, Pendikspor, Fatih Karagümrük(2), maçlarını geriden gelip kazanmasını bildi.
Sarı lacivertliler, 2024 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde geriye düştüğü maçları kazanan takımlar arasında liderlik koltuğuna oturdu.
İŞTE O TAKIMLAR
Lyon | 13 puan
Tottenham | 13 puan
Manchester City | 13 puan
Napoli | 14 puan
FENERBAHÇE | 21 PUAN
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