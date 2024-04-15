Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler bu sezon geriye düştüğü maçları çevirmesini bilirken 5 büyük ligde o istatistikleriyle liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:12
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Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü karşılaşmaları çevirmesiyle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Kanarya bu sezon Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa, Pendikspor, Fatih Karagümrük(2), maçlarını geriden gelip kazanmasını bildi.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Sarı lacivertliler, 2024 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde geriye düştüğü maçları kazanan takımlar arasında liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

İŞTE O TAKIMLAR

Lyon | 13 puan

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Tottenham | 13 puan

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Manchester City | 13 puan

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bırakmıyor! 5 büyük ligde lider

Napoli | 14 puan

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