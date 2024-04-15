Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında yabancı VAR'dan orta hakeme 2 öneri!

Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.