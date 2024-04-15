Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında yabancı VAR'dan orta hakeme 2 öneri!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Mücadelede VAR koltuğunda Portekizli Andre Narciso oturdu. Yabancı hakem, orta hakeme 2 kez öneride bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
BİR SEZON İÇİNDE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORU
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.
Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti.
Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.
Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.
DZEKO, LİGDE 20 GOLE ULAŞTI
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız santrforu Edin Dzeko, ligde 20. golünü kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde ligde attığı 19 golle zirvede yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 49. dakikada kaydettiği golle 20. golüne ulaştı.
FENERBAHÇE PES ETMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon ilk yarısını geride kapattığı 4. müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında yine Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada soyunma odasına 1-0 geride gitmiş ancak maçı 2-1 galibiyetle noktalamıştı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Çaykur Rizespor deplasmanında da benzer bir senaryo yaşadı. 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, rakibini 3-1 ile geçmeyi bildi. Sarı-lacivertliler son olarak Pendikspor karşısında iç sahada ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakayı 4-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geriden kapattığı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldığı Fatih Karagümrük müsabakasıyla bu sezon 4. kez ilk yarısını geride kapattığı bir müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı mücadelede çarpıcı olaylar yaşandı.
Fatih Karagümrük-F.Bahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu.
Kanarya'nın 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini söyledi.
Portekizli, sarı-lacivertlilerin 87'de kazandığı penaltıyı da izletti ve ve Numanoğlu kararını değiştirdi.
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